مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم تطوير مجمعات تجارية في الوثبة

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار أربع اتفاقيات مساطحة مع جمعية أبوظبي التعاونية، بهدف إنشاء مجمعات تجارية جديدة في منطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، لتحسين جودة حياة السكان من خلال إنشاء متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت وإدارتها وتشغيلها في مواقع استراتيجية عبر مراكز هيئة أبوظبي للإسكان السكنية في منطقة الوثبة.



حضر مراسم التوقيع أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وعفان الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لجمعية أبوظبي التعاونية.



وستسهم الأسواق المجتمعية الجديدة في تعزيز البنية التحتية الحالية، وتحسين جودة الحياة لسكان المشاريع السكنية التابعة لهيئة أبوظبي للإسكان في إطار المبادرات المستمرة لخطة حكومة أبوظبي الرامية إلى الاستفادة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للإمارة التي تضع رفاهية المواطنين والسكان على رأس أولوياتها.

وتعكس اتفاقيات المساطحة الجديدة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتنمية القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتنويع اقتصادها من خلال تمكين المستثمرين من الإسهام في تطوير اقتصاد الإمارة، والاستثمار في الأراضي العامة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وتتضمَّن اتفاقية المساطحة فترة شراكة مدتها سبع سنوات، توفِّر بموجبها خدمات التسوُّق الراقية لسكان منطقة الوثبة.

وقال أحمد جاسم الزعابي: «نفخر بدورنا في هذه المبادرة المجتمعية المهمة الهادفة إلى تحسين جودة حياة سكان منطقة الوثبة. ولا شكَّ أنَّ رفاه المواطنين والمقيمين في أبوظبي هو الغاية الأسمى لاقتصاد الصقر المتنامي، الذي يقود جهود التحوّل نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً وتنوّعاً وشمولاً واستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين لتأدية دور رئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي. وفي هذا الإطار، تلعب المساطحة دوراً محورياً في سعينا نحو تمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم من خلال ربطهم بجهود تطوير الاقتصاد الكلي للإمارة. ويضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار بدور فعّال في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهم الطبيعة الاستراتيجية وطويلة الأمد لاتفاقيات المساطحة في تحقيق هذه الأهداف».

وتُطلق جمعية أبوظبي التعاونية، بصفتها شريكاً في هذا المشروع المجتمعي الجديد، فصلاً جديداً من مسيرتها لدفع جهود الابتكار في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكين النمو الاقتصادي والتنمية المحلية.



وتمتلك الجمعية حالياً 120 متجراً لمجموعة من العلامات التجارية المتميزة، ما يزيد من تأثيرها في قطاع متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية: «يسعدني أن أشهد تحقيق رؤية الجمعية الرامية إلى دعم المجتمعات المحلية خصوصاً مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرتنا. وتعد شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار وتوقيع اتفاقيات المساطحة لإنشاء الأسواق المجتمعية في منطقة الوثبة خطوة مهمّة نحو تحسين جودة الحياة للسكان المواطنين والمقيمين، وتنسجم مع التزامنا بتعزيز ازدهار اقتصادنا المحلي وتنوّعه وشموليته، ووضع رفاهية مواطنينا في مقدّمة أولوياتنا. سنعمل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار على صياغة مسار للتنمية المستدامة وتمكين المجتمع، وخلق تأثير إيجابي دائم للأجيال المقبلة».

وانسجاماً مع التزامه بدعم المجتمعات في جميع أنحاء أبوظبي، أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار سلسلة من اتفاقيات المساطحة لتطوير العديد من المشاريع الرئيسية الهادفة إلى تنمية المجتمعات، وتحسين جودة حياة السكان في الإمارة.



