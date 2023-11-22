مراكز التسوق تستعد لـ«الجمعة البيضاء» بتخفيضات تصل إلى 90%

سبقت المحال التجارية والمولات ومراكز التسوق في أبوظبي عروض «الجمعة البيضاء» بتخفيضات كبيرة بلغت 90 %. تستمر حملة «التخفيضات الكبرى» على مدار الأسبوع، وتشمل نحو 4400 محل ومنفذ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي.

تخفيضات

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو – لـ«البيان»-، وجود تخفيضات بنسبة تتجاوز 70 % في جميع مراكز اللولو للتسوق. وأشار إلى أن العروض بدأت اعتباراً من الأربعاء وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر. وأضاف أن رواد المراكز التجارية يتابعون الأخبار ويترقبون عروض «الجمعة البيضاء» كل عام. وأشار إلى وجود العديد من التخفيضات تشمل الأغذية والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً خلال هذا الأسبوع، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير خلال الأيام القادمة وخاصة يوم الجمعة المقبل الذي يشهد نشاطاً وزخماً، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية. وأشار إلى وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية وخاصة في قطاعات الذهب والهواتف والملابس مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

خصومات مذهلة

وأعلن دلما مول تقديم تخفيضات لعملائه وخصومات مذهلة وصلت إلى 80 % لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع وخلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر. وقال بوبندر سينغ، المدير العام والمدير المالي لدلما مول – لـ«البيان» -: «نسعى جاهدين لتقديم الأفضل لعملائنا، مما يجعلنا خيارهم المفضل.

وتابع: مجموعة منتجاتنا الواسعة تلبي جميع الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، ونحن سعداء بتقديم هذه الخصومات الكبيرة في نهاية هذا الأسبوع، ونأمل أن يغتنم عملاؤنا هذه الفرصة للحصول على تجربة تسوق رائعة».

وأشار إلى أن دلما مول مركز تسوق إقليمي كبير وأحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويتميز بموقع بارز في العاصمة وتمتد رقعة دلما مول على مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة، ويضم أكثر من 450 علامة تجارية مشهورة عالمياً وإقليمياً، مع مجموعة مختارة من متاجر بيع الأزياء بالتجزئة، والمتاجر.

فعاليات استثنائية

وأعلن ديرفيلدز مول، وجهة التسوق والترفيه في أبو ظبي، إطلاق مجموعة من التجارب والفعاليات الاستثنائية خلال نهاية العام، ما يمنح الضيوف فرصة للاستفادة من الخصومات المذهلة التي تصل إلى 90 % بمناسبة عروض «الجمعة البيضاء».

وقال نبيل السكوتي المدير العام لديرفيلدز مول – لـ«البيان»- تزامناً مع بدء تخفيضات الجمعة البيضاء يسرنا إعلام الزوار عن استعداد المول لتقديم أفضل العروض المميزة والتي تصل إلى 90 % من أفضل الماركات العالمية والمحلية، مع فرصة للفوز بسيارة نيسان باترول.

وأضاف أن لديرفيلدز مول يقدم باقة من الفعاليات المذهلة في نهاية العام يتمتع بها الزوار خلال تسوقهم من العروض الحصرية، وتتضمن الفعاليات سوق موسم الشتاء في حديقة المركز والتي تحتوي على العديد من فعاليات الأطفال والجلسات الخارجية ومجموعة مميزة من المطاعم الرائعة لتمضية نهاية أسبوع ممتعة في ديرفيلدز مول.

منافسة كبيرة

وقال إبراهيم البحر الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة مدير مؤسسة البحر للاستشارات لـ«البيان»: لاحظنا وجود منافسة كبيرة بين مراكز التسوق في إطلاق العروض والتخفيضات خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن إطلاق حملة التخفيضات يواكب عدة مناسبات منها احتفالات الدولة باليوم الوطني، وبداية فصل الشتاء، قرب اجازة منتصف العام، كل هذه المناسبات ساهمت في إقبال كبير على المولات ومراكز السوق. وأضاف أن العروض والتخفيضات تتم على مدار العام وفي خلال أوقات معينة يتم اختيارها بعناية كبيرة. وأشار إلى أنه عقب عروض الشتاء سوف تأتي عروض الإلكترونيات، ثم عروض شهر رمضان، وعروض الصيف.

وقال: تختلف المسميات سواء كانت الجمعة البيضاء ـ أو الجمعة السوداء، أو عروض رمضان، أو الأعياد في النهاية هي أوقات ومواسم يتم اختيارها بهدف زيادة نسب المبيعات. وأوضح أن تغيير مسميات التخفيضات ليس إلا أساليب تسويقية لجذب المستهلكين، ولكن المقصود موسم الشراء نفسه، مشيراً إلى أن المسميات أساليب تسويقية تستهدف التأثير في قرار المستهلكين. وأكد إبراهيم البحر أن المميز في تلك المناسبات أنها عروض حقيقية، حيث تشتعل المنافسة بين مراكز التسوق وكل ذلك في صالح المستهلك الذي يستطيع أن يختار ما يريده بأسعار قليلة.

وطالب الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة المستهلك قبل شراء أي سلعة، بضرورة أن يكون في حاجة إليها، ولا يذهب إلى الشراء لمجرد الاستفادة من العروض والتخفيضات، حتى لو كانت التخفيضات كبيرة ومغرية، مشيراً إلى ضرورة المقارنة بين أسعار السلعة في المحال والمراكز التجارية والأسعار المعلنة على المنصات الإلكترونية قبل الشراء، والبحث عن أفضل سعر ومتابعة تحديثات الأسعار، سواء على المنصات أو في المحال، حيث إن بعض المحال تخفض أسعار السلعة الواحدة أكثر من مرة، بهدف بيعها وطرح موديلات جديدة، مؤكداً أهمية استلام فاتورة الشراء والاحتفاظ بها في حال رغب في الرد أو الاستبدال.