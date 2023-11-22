حمدان بن محمد: في دبي نحوّل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وطنية عملاقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي مستمرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير البنية التحتية وفق أرقى معايير الاستدامة، ما يرسخ الموقع الريادي لدبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، ووجهة عالمية رئيسية، ومستدامة للسياحة، والعمل، والعيش.

وقال سموه لدى اطلاعه اليوم، على مراحل إنجاز المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، المحطة المبتكرة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي: "إن الإنجازات النوعية التي حققتها دبي في قطاع الطاقة النظيفة، وقدرتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وطنية عملاقة تجسد مفهوم دبي للريادة والتنمية الشاملة والمستدامة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "المراحل التي قطعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ مشاريعها المستدامة تظهر مدى الكفاءة التي تتحلى بها كوادرنا الوطنية، والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها مؤسساتنا في العمل المتكامل المرن، القادر على مواجهة أي تحد خلال مراحل التنفيذ، وهو ما أثبتته معدلات الإنجاز في المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة بنحو 80% منها، والتي ستكون جاهزة للعمل مطلع العام 2025، بما يسرع في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ويعزز الدور الإيجابي لدولتنا في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وحضورها العالمي المؤثر الذي توجته باستضافتها بعد أيام مؤتمر (COP28) في مدينة إكسبو دبي".



تنمية اقتصادية واجتماعية



واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مراحل إنجاز المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وتعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والتي تعتمد تقنيات مستقبلية مبتكرة، باستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، حيث تم إنجاز حوالي 80% منها ويتوقع أن تكون جاهزة في بداية عام 2025.



وتأتي المحطة ضمن سلسلة المشاريع المستدامة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعتمد أحدث التكنولوجيا المبتكرة والمستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي التي تؤدي دوراً جوهرياً في مواصلة الهيئة توفير خدمات رائدة عالمياً وسباقة في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة والمستقبلية لا سيما تلك المتعلقة بالتحديات المناخية، وبما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم.

وتسير دبي بخطى حثيثة لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وتعد دبي سباقة في إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات الخضراء، التي تستهدف تعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذلك تسعى إلى نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

دفع مسارات التنمية

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في سدّ حتا يأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدفع مسارات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية وإيجاد الحلول المستدامة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي".



وتابع معاليه: "تدعم مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر (COP28). وتأتي المحطة الكهرومائية في حتا ضمن جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مجال تخزين الطاقة، حيث يعد (COP28) فرصة سانحة لتوجيه أنظار العالم إلى الوجهات السياحية الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على قصة نجاح الدولة في الانتقال إلى وجهة سياحية عالمية تجمع بين عراقة الجذور وحداثة البنى التحتية والخدمات العصرية التي تنافس أهم الدول على مستوى العالم".



وختم معالي الطاير: "تلبي مشاريعنا المستدامة متطلبات دبي التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفر فرص عمل مبتكرة للمواطنين، حيث تركز هذه المشاريع على الابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري كممكنات رئيسة لتحقيق الاستدامة".

توربينات متطورة



تعتمد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية، حيث تقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى سد علوي وذلك لتخزين الطاقة، وعند الحاجة يجري تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من القوة الحركية لاندفاع المياه من السد العلوي إلى سد حتا عبر نفق مائي تحت الأرض يصل طوله إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

ويجري حالياً تجميع المولدات وإنشاء المباني الخدمية والتشغيلية للمحطة، حيث تم إنجاز مآخذ المياه والجسر المؤدي إلى السد العلوي، كما تم الانتهاء من إنشاء الجدار الرئيسي للسد العلوي بارتفاع 72 متراً من الخرسانة المضغوطة والبدء بالأعمال التجهيزية لتعبئة السد العلوي بحلول نهاية العام الجاري، ويجري حالياً ربط النفق المائي البالغ طوله 1,200 متر مع مولدات الطاقة.



