أحمد بن سعيد: تشغيل طيران الإمارات رحلة تجريبية باستخدام الوقود المستدام يمهد لاعتماده بصناعة الطيران

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تشغيل طيران الإمارات رحلة تجريبية باستخدام الوقود المستدام يمهد لاعتماده بصناعة الطيران.



وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": "مرةً أخرى، تسجل طيران الإمارات سابقةً تاريخيةً، إذ أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تشغل رحلة تجريبية لطائرة A380 باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100%".



وأكد سموه أنه مع تبنّي الحكومات في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات تدعم مصادر الطاقة الأكثر استدامة، فإن الرحلات التجريبية تمهد الطريق لتوحيد المواصفات واعتماد وقود الطيران المستدام مستقبلاً في جميع أنشطة صناعة الطيران.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر إلى جميع الفرق التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من كلٍ من طيران الإمارات وإيرباص و"جي ئي إيروسبيس"، و"برات آند ويتني"، و"نيستي غلوبال"، و"فيرينت إنك" و"إينوك".

يذكر أن طيران الإمارات أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تشغل رحلة تجريبية لطائرة الإيرباص A380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

وأقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي بقيادة القبطان خالد بن سلطان والقبطان فيليب لومبيت، باستخدام وقود طيران مستدام

SAF بنسبة 100% في أحد محركاتها الأربعة، وذلك لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات. وتشير البحوث والدراسات إلى أن "ساف SAF" يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي.

وتمهد الرحلات التجريبية الطريق أمام توحيد مواصفات ومقاييس وقود "ساف" بنسبة 100% واعتماده مستقبلاً في المستقبل للطيران، حيث تتبنى الحكومات استراتيجيات أوسع لدعم وتوسيع إنتاج هذا الوقود.

وتؤكد الرحلة التجريبية لطائرة A380 على أداء وتوافق "ساف"، ما يجعله وقوداً آمناً وموثوقاً. كما تساهم في الأبحاث المتنامية التي تجريها الصناعة لتقييم الآثار المفيدة لوقود "ساف" بنسبة 100% على أداء الطائرات، علماً بأن الحد أقصى المعتمد حالياً لاستخدام مزيج وقود الطيران المستدام في محركات الطائرات التجارية هو بنسبة 50% مع الوقود التقليدي.



