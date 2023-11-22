(وقع معنا) حملة عالمية تطلقها جماعة عمان لحوارات المستقبل لوقف ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - كان رئيس مجلس الأمة فيصل الفايز اول الموقعين في الحملة العالمية التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل وبست لغات هي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة حملة عالمية لجمع التواقيع بهدف إيجاد حشد عالمي لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.

وقالت الجماعة في مقدمة عريضتها إن قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهر ونصف كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث نظام الرعاية الصحية انهار تماما، حيث قتل أكثر من 11,000 فلسطيني، وجرح أكثر من 27,400، وفقد أكثر من 2,700 آخرين، ونزح حوالي 1.5 مليون شخص داخليًا والذين يواجهون ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة ومروعة، اضافة الى النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية بكافة انواعها، وانقطاع التيار الكهربائي الذي بدوره ادى الى انقطاع الاتصالات.

ووفق البيان، فإن جماعة عمان لحوارات المستقبل – وهي منظمة مجتمع مدني مستقلة وغير ربحية – وجهت نداء عاجلًا إلى المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ولاتخاذ إجراءات فورية ومستدامة لتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، ونبين انه من الواجب علاج هذه الأزمة بشكل شمولي، ليس فقط لمساعدة المتضررين ولكن لدعم حقوق الإنسان الدولية أيضا ومنع المزيد من الآثار الصحية الصعبة العالمية وتبعاتها الأمنية العالمية من خلال مايلي.

ودعت العريضة الى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار: الوقف الفوري للأعمال العدائية، ورفع الحصار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية المستدامة وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذاء والماء والوقود.

وطالبت العريضة بإعطاء الأولوية لحماية جميع المدنيين والحفاظ على صحتهم، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوا الإعاقة والجرحى، وتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان التوزيع العادل للمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية والمتخصصة.

واشارت الى الإصلاح العاجل للبنى التحتية الحيوية وحمايتها - مثل المستشفيات والمدارس والطرق والمرافق (المياه والكهرباء) - وقال ان هذا مهم من اجل الحفاظ على الصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم العاملين الصحيين وتقديم الخدمات الصحية دون اية عوائق.

ودعت الى إنشاء مناطق آمنة مستمرة، وممرات إنسانية، ودعم الحق في العودة للنازحين، مع ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وتوفيرها، مثل الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية.

وتعهدت العريضة بزيادة الوعي العالمي والدعوة إلى الاستجابة لهذه الحالة الطارئة بالسرعة التي تتطلبها، اذ لا يمكننا أن نقف متفرجين على هذه الكارثة الانسانية.

وختمت العريضة بان كل توقيع على هذه العريضة يبعث برسالة قوية إلى الهيئات الدولية المسؤولة عن التدخل في الأزمات الإنسانية، وهذه خطوة نحو حماية أرواح المدنيين الأبرياء ومنع تصعيد الأوضاع لتصبح أكثر سوءا.