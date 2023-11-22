الافعى الرقطاء في العناية الحثيثة
التاريخ
11/22/2023 3:00:10 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ترقد في العناية الحثيثة الصهيونية الرقطاء اردون وشافي بعد ان اصيبت بنوبة قلبية وفق ما رصد موقع خبرني اثر مصرع نجلها النقيب أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي، 26 عاما، من قاعدة همالي. في تعليقات المواساة لاحظنا في خبرني ان صديقات اردون يذكرن انها كانت من الحالمين باسرائيل الكبرى . نتمنى الا ينتهي هذا اليوم الا واعلن الاطباء نبأ نفوقها - انتهى - خبرني
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