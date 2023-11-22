-->

Thursday, 23 November 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الافعى الرقطاء في العناية الحثيثة

11/22/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ترقد في العناية الحثيثة الصهيونية الرقطاء اردون وشافي بعد ان اصيبت بنوبة قلبية وفق ما رصد موقع خبرني اثر مصرع نجلها النقيب أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي، 26 عاما، من قاعدة همالي. في تعليقات المواساة لاحظنا في خبرني ان صديقات اردون يذكرن انها كانت من الحالمين باسرائيل الكبرى . نتمنى الا ينتهي هذا اليوم الا واعلن الاطباء نبأ نفوقها - انتهى - خبرني

MENAFN22112023000151011027ID1107473049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث