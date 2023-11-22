ريم الدرب يجذب الزوار

(MENAFN
- Al Watan) جذبت المسطحات الخضراء المنتشرة بمركز ريم في محافظة الدرب شمال منطقة جازان الزوار وسط اعتدال المناخ وتواجد الخدمات الترفيهية والرياضية.
وانتشر الزوار في مواقع مختلفة على التلال والمسطحات الخضراء خلال أيام الإجازة المدرسية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد محمد الأحوس، أن البلدية أنشأت ملعبًا رياضيًا مغلقًا يخدم شباب مركز ريم وزوار محافظة الدرب بمساحة 5 آلاف م2، إضافة لوجود ألعاب ترفيهية للأطفال في الحديقة المجاورة للملعب. كما توفرت مركبة لوحدة دعم الحوادث على الطريق الرابط بين الدرب ومركز ريم.
كما انعشت إجازة الفصل الدراسي الأول الحركة السياحية بالمحافظة، إذ تشهد الحدائق والمسطحات الخضراء كثافة كبيرة من العائلات والأفراد، وتشهد الحدائق والمسطحات الخضراء كحديقتي أبويحيى والمملكة وممشى الفن توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار والمتنزهين، وتم عقد شراكة مجتمعيه مع بلدية محافظة الدرب بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد الأحوس ومدير الضمان الاجتماعي محمد العصابي.
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