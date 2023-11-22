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ريم الدرب يجذب الزوار

11/22/2023 2:26:22 PM

(MENAFN- Al Watan) جذبت المسطحات الخضراء المنتشرة بمركز ريم في محافظة الدرب شمال منطقة جازان الزوار وسط اعتدال المناخ وتواجد الخدمات الترفيهية والرياضية.
وانتشر الزوار في مواقع مختلفة على التلال والمسطحات الخضراء خلال أيام الإجازة المدرسية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد محمد الأحوس، أن البلدية أنشأت ملعبًا رياضيًا مغلقًا يخدم شباب مركز ريم وزوار محافظة الدرب بمساحة 5 آلاف م2، إضافة لوجود ألعاب ترفيهية للأطفال في الحديقة المجاورة للملعب. كما توفرت مركبة لوحدة دعم الحوادث على الطريق الرابط بين الدرب ومركز ريم.
كما انعشت إجازة الفصل الدراسي الأول الحركة السياحية بالمحافظة، إذ تشهد الحدائق والمسطحات الخضراء كثافة كبيرة من العائلات والأفراد، وتشهد الحدائق والمسطحات الخضراء كحديقتي أبويحيى والمملكة وممشى الفن توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار والمتنزهين، وتم عقد شراكة مجتمعيه مع بلدية محافظة الدرب بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد الأحوس ومدير الضمان الاجتماعي محمد العصابي.

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