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إستراتيجيات قيادية لكسب فريق العمل

11/22/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد قدرة القادة من إداريين ومديري مشاريع على كسب فريق العمل وتحقيق التفاعل والنجاح من أهم المهارات القيادية، وبصفتك قائدًا ناجحًا، فإن قدرتك على بناء علاقات قوية بينك وبين أعضاء الفريق تعد إلهامًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المشتركة، في هذا المقال، من واقع إداري وقيادي سأذكر لك بعض النقاط الإستراتيجية التي توصلك بسهولة لكسب فريقك وبالتالي تحقيق النجاحات سويًا.
هل الرؤية واضحة؟
يجب أن تكون قادرًا على توضيح الرؤية والأهداف الواضحة للفريق، قم بشرح الرؤية العامة والمسار الذي يجب اتباعه لتحقيق المستهدفات وتأكد من أن أعضاء الفريق يفهمون الأهداف بشكل واضح، ووضّح باستمرار ضرورة الالتزام تجاهها.
وجودك ثم وجودك
أن تكون متواجدًا -التواجد الإيجابي طبعًا- لدعم أعضاء الفريق وتعزيز روح الإلهام بينهم، سيدفعك أيضًا لمعرفة الاحتياج وتوفير الدعم اللازم والموارد المطلوبة لتمكين أعضاء الفريق من تحقيق أقصى إمكاناتهم، يجب أن تكون قدوة إيجابية تشجع، وتقوم بتقدير المنجزات والتطورات الجيدة.
شجّع التواصل
التواصل الفعال هو عنصر أساسي لنجاح فريق العمل، قم بتشجيع التواصل الجيد والمفتوح بين أعضاء الفريق، استمع بعناية إلى أفكارهم ومخاوفهم وتواصل بشكل منتظم لمتابعة التقدم وتوفير الملاحظات الإيجابية والتوجيهات.
فريق دون عمل جماعي
بصفتك قائدًا، يجب أن تعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين أعضاء الفريق. قم بتشجيع المشاركة النشطة وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الأعضاء، قم بإنشاء فرص للتعاون والتفاعل الاجتماعي خارج بيئة العمل -بالحد المعقول- لتعزيز الروابط الشخصية ولزيادة معدل الثقة بين الأعضاء.
حتى هم لديهم أهداف
قدم الفرص لتطوير مهارات أعضاء الفريق، أظهر أنك مهتم، قم بتطورهم مهنيًا وشجع هذا النمو بل حتى للتطور الشخصي، اعترف بالإنجازات الفردية لعضو الفريق وقم بتوجيه الموظفين نحو تحقيق أهدافهم المهنية، قدم الملاحظات البناءة والإرشادات التي تساعدهم على التحسين والتطوير المستمر.
انسَ كل مافات إذا كنت لا تستطيع التعامل مع التحديات..
إن كنت قائدًا أو مديرًا فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع التحديات والصعوبات بشكل واضح وفعّال، قم بتحليل الأوضاع الصعبة وتوفير الدعم والتوجيه للفريق للتغلب على الصعوبات، قم بتشجيع الابتكار في مواجهة المشكلات وتوجيه الفريق نحو اتخاذ إجراءات أقل خطورة، حل النزاعات ولا تتجاهلها فهذا يعزز من كسبك للفريق، حيث يمكنك أن تقوم بالوساطة والتوجيه للوصول إلى حلول لحل النزاعات، أما بدون هذا فلا داعي لأن تقرأ النقاط السابقة كلها.
تذكر أن القيادة الناجحة تعتمد على بناء علاقات قوية مع فريقك وأنهم من ركائز نجاحاتك وباستخدام الإستراتيجيات المذكورة، ستكون قادرًا على الوصول إلى تفوق الفريق وتحقيق النجاح المشترك، ومبروك عليك النجاح مقدمًا.
@tawwaaq

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