-->

Thursday, 23 November 2023 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روائيون ينكرون رواياتهم بعد تحويلها لأفلام

11/22/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ناقد أكاديمي متخصص في الأدب والنقد، أن روائيين، أنكروا رواياتهم بعد تحويلها إلى مسلسل أو فيلم سينمائي، بعدما طرأ عليها من تغيير بواسطة المخرج والمنتج، موضحًا أن الرواية، قد تتعرض للتغيير والتبديل وفقًا للعرض السينمائي وتقنياته، أو وفقًا للرقابة على المصنفات الفنية، نظرًا لخطورة الرواية، واضعًا 4 عوامل رئيسية، لتحقيق ((الرواية)) مبيعات كبيرة، وهي: شهرة الكاتب، وتصويره لمجتمعه، ومعالجة مشكلاته وخاصة مشكلات الشباب وهم الفئة المستهدفة بقراءة الروايات، وتيسير سبل النشر بحيث تتوفر الروايات بأسعار في متناول يد القارئ من جهة ومكافأة الكاتب عن روايته.
غير المثقفين أو الأميين
أبان أستاذ الأدب والنقد الدكتور بسيم عبدالعظيم، أن قراءة ((الرواية)) ممتعة للقارئ المثقف والمحب للأدب، أما مشاهدة الرواية عند تحويلها إلى مسلسل أو فيلم سينمائي، فإنها تتناسب مع غير المثقفين أو الأميين أو غير محبي القراءة، وهي تسبب للعمل الروائي شهرة واسعة لا تتيحها الرواية المطبوعة لاتساع دائرة الجمهور، مستشهدًا في ذلك بفيلم ((الحب الضائع)) عن رواية طه حسين، وكذلك فيلم ((دعاء الكروان))، إذ عند قراءتهما فهناك اختلاف كبير بين الفيلمين والروايتين المطبوعتين في تضاعيف الرواية.
جيل الرواد
أوضح أن الرواية فن نثري مستحدث نشأ في الغرب ثم انتقل إلى عالمنا العربي بتأثير الاحتكاك بين العرب وأوروبا، فبدأ كتابنا بترجمة القصص والروايات العالمية، ثم ثنوا بتعريبها، ثم كانت كتابة الرواية العربية، وأسهم جيل الرواد في كتابة القصة والرواية، ثم خطت الرواية خطوات فسيحة، وكانت انتقلت إلى العالم العربي في البلاد المختلفة. أضاف أن فن الرواية، فن مستحدث عرفته أوروبا بتأثير من الحضارة العربية، وقصص العرب في العصور المختلفة، حيث عرف العرب القص ورواية الأخبار، وجمعت قصص العرب، وكتب العرب الشعر القصصي، ثم تطور فن القصة من خلال تعيين القصاص في المساجد لتعليم الناس، وانتقل إلى الأندلس التي أثرت في أوروبا بانتقال فن القصة إليها، وهي تمثل بذور فن القصة وإرهاصاتها، فهي فن نثري قريب من الرواية، لافتًا إلى أن ((ألف ليلة وليلة)) تنتمي إلى رواية الواقعية السحرية، وهي من حكايات الأدب الشعبي، فلا مؤلف لها، وغيرها من السير الشعبية التي تمثل بدايات فن الرواية.
لعلاج مشكلات
قال: نحن نقرأ الرواية، لأننا نجد فيها أنفسنا، فالرواية الناجحة هي التي تصور مجتمعها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فيكتب الروائي على لسان أبطال روايته ما يحب أن يقوله نقدًا لمجتمعه وما يهدف إليه من وسائل لعلاج مشكلات هذا المجتمع والارتقاء به، ويقوم بذلك الكتاب النابهون، بهدف تصوير آفات المجتمع وأمراضه وتشخيص الداء ووصف الدواء من وجهة نظرهم.

MENAFN22112023000089011017ID1107473016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث