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سرد فني بتأويلات معاصرة في الدمام

11/22/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) في معرض فني أطلقته لجنة الفنون التشكيلية (جمعية الثقافة والفنون بالدمام) ضمن جملة مشاركاتها في مبادرة الشرقية تبدع بنسختها الرابعة لعام 2023، احتشد عشرات الفنانين التشكيليين ومتذوقي الفن التشكيلي؛ ليعبروا عن إبداعاتهم ومدى مشاركاتهم المجتمعية القائمة على إحداث حراك مجتمعي تنموي، وخلال المعرض الذي أقيم أخيرًا في مقر الجمعية استطاع المشاركون تقديم مضامين شكّلت حالة فنّية فريدة، وسط حفاوة متعطشة لاكتشاف جذوة الإبداع وملامح التجارب الإنسانية التي ترويها اللوحات المعروضة.
دمج فنّي
الفنانة التشكيلية بسمة الصقعبي، تختزل سنوات أمضتها في اسكتلندا وتحديدًا في أدنبرة، عبر لوحة طرحت بها تفاصيل المدينة حيث تكوينات وخطوط وتشكيلات وتصاميم هندسية معمارية قادت إلى صورة عامة وتفاصيل لأدنبرة وطبيعتها وهيئة البيوت داخلها، في حين عمدت الفنانة إلى التركيز على رموز ذات علاقة بفنّ العمارة لما له من أبعاد يمكن للمتلقي فهمها عند تأملها، وبمحاولة للدمج بين الفن التجريدي والتكعيبي مع الميول إلى الحياة الواقعية، بحسب تعبيرها مضيفة أن ((الفن والإبداع مرآة الشعوب ولهما قدرة هائلة على التعبير، ومن هنا لمسنا أثر مبادرة الشرقية تبدع التي جمعت الفن بالثقافة والعلوم وشتى أنواع المعارف التي قادت إلى مزيج المجتمع يتعطش له)).
53 عملًا
يضم المعرض 53 عملًا فنيًا من بين 139 عملًا، والذي بادرت الجمعية بتنفيذه تزامنًا مع بدء مبادرة الشرقية تبدع، حيث ربطت بين المعرض الذي سيكون الأخير في مقرها الذي مضت عليه 4 عقود استعدادًا للانتقال إلى مقرهم الجديد، وترك بصمة ذات صلة بمبادرة مجتمعية قائمة تتجدد سنويًا شهدت متغيرات على مر أربعة اعوام، إلى أن أصبحت تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومن جانبها أوضحت المشرفة على المعرض يثرب الصدير أن ((المعرض هو سرد فني بتأويلات معاصرة، فكل فنان يروي حكاية منها تراثية وأخرى ذات علاقة بالطبيعة وآخرون يبوحون بأسرار ومفاهيم مكانية وغيرها من رسائل متنوعة))، مؤكدة على دور مبادرة الشرقية تبدع في نثر بذور الإبداع داخل القطاعات وصولًا إلى ثقافة مجتمعية تسهم في صناعة فكر قادر على استيعاب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
التراث الإبداعي
الفنانة التشكيلية دلال الجارودي اختارت لوحة ذات صلة بتراث منطقة الخليج العربي، حيث تُعرض لأول مرة في المملكة بعد أن لاقت استحسانا على المستوى الدولي خلال معرض ((خليجنا واحد)) في دولة الكويت، إذ تربط أبعاد اللوحة عبق الحضارة الخليجية القديمة، وما لها من امتداد على مرّ العصور، كما تشكّل لوحتها حالة فنّية تخلد داخلها مساحة تقود إلى فهم التاريخ بأبعاد متعددة بمحاولة من الفنانة؛ لتجمع بين جمال النخيل ورموزه ولون البحر وعطاء الأرض، وعن ذلك تشير إلى أسباب اختيارها للوحة وهي ضمن سلسلة معرض أوراق، قائلة: ((يمتزج بداخلها العديد من أنواع الخط العربي لا سيما أن سلسلة معرض أوراق ذات مضامين فنية إبداعية تنسجم مع رسالة مبادرة الشرقية تبدع التي أشعلت الحراك بين عدة قطاعات)).

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