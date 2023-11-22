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%24 نسبة السعوديين المصابين بالسمنة

11/22/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت نتائج المسح الصحي الوطني أن معدل انتشار السنمة بين البالغين 15 سنة فأكثر بلغت نحو 24% وأوضحت النتائج أن نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميا هي 37% و25% على التوالي. من ناحية أخرى أوضحت النتائج أن نسبة البالغين المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ بلغت نحو 18%.
جاء ذلك حسب ما أوضحته هيئة الإحصاء والتي تتناول مؤشرات المحددات الصحية للبالغين والأطفال بناء على نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة ورفاهية الطفل لعام 2023 أوضحت الإحصائيات أن نسبة انتشار السمنة بناء على مؤشر كتلة الجسم 30 بين البالغين من عمر 15عاما بلغت 23.7% وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والإناث، بينما نسبة الوزن المثالي بين الإناث بلغت نحو 39.6% مقارنة بالذكور 29.5% وبلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذين أعمارهم أقل من 15 سنة 7.3% فيما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41% وبلغت نسبة البالغين من 15 عاما فأكثر المدخنين لأي نوع من أنواع التبغ 17.5% وغير المدخنين 82.5% بينما بلغت نسبة 36.5% من البالغين 15 عاما فأكثر يتناولون الخضار مرة أو أكثر يوميا، وهي أعلى بشكل ملحوظ من نسبة تناول الفواكه التي تبلغ 24.8%
ارتفاع السمنة لدى البالغين
أوضح استشاري التغذية سلمان الأحمدي، أن سبب ارتفاع السمنة لدي البالغين يعود لعدة أسباب وهي التغذية غير الصحية فالكثير يعتمدون على الوجبات السريعة في الطعام اليومي مما تسبب في ارتفاع معدل السمنة لدي البالغين، أيضا نجد أن الكثير منهم لا يتبع النظام الصحي في التغذية لذلك لا بد من تحسين النمط المعيشي والسلوكيات الصحية وتحسين جودة الحياة ونوعيتها للمصابين بداء السمنة، ولا بد من وضع المريض كمحور رئيسي للخدمات المقدمة ورفع مستوى وعي المريض وأسرته بالمرض وكيفية علاجه، والتحكم في هذه الأمور تسعى له وزارة الصحة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة السمنة، وتشمل الخطة الوطنية للبرنامج الوقاية الأولية من السمنة وخفض معدل الإصابة بالسمنة بمكافحة عوامل الخطورة المؤدية للسمنة والوقاية الثانوية من السمنة والاكتشاف المبكر للحالات ومضاعفات المرض ومنعها من خلال التحكم الجيد به وتحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاث المقدمة لمرضى السمنة بوجود دلائل إكلينيكية موحدة حديثة ومبنية على البراهين متبعة من قبل العاملين في رعاية مرضى السمنة في مستويات الرعاية الثلاث، وإصدار دليل موحد لجودة إجراءات العمل والالتزام به ووضع دليل موحد لضوابط الإحالة بين مستويات الرعاية الثلاث وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بداء السمنة وتمكين المصابين بالسمنة وأسرهم من المساهمة في التحكم في السمنة ومضاعفاتها والمشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها، والشراكة المجتمعية لمكافحة السمنة.

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