شتاء طنطورة يعود للعلا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، وذلك بدءاً من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، حيث سيقدم للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها. وتحتفي هذه النسخة بأجواء العلا الاستثنائية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية الرائعة، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية وعروض الأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها الكثير.
وستتيح فعاليات نهاية الأسبوع لزوار المهرجان فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة تزينها الطبيعة الصحراوية المميزة في المنطقة.
الحفلات الافتتاحية
يستهل المهرجان برنامجه المميز مع عروض احتفال طنطورة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني، من 22 ولغاية 31 ديسمبر. يشيد احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، والذي يعتبر تقليداً يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، ما يبرز أهميته كحدث تراثي بارز تتناقله الأجيال. وسيكون عشاق الثقافة أيضاً على موعد مع فعالية نهاية الأسبوع بعنوان حكايات الغروب يوم 21 يناير 2024. وتقدم الفعالية الحصرية أربعة من الأعمال الفنية الضوئية ليلاً ضمن أربعة مواقع مختلفة في العلا، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات لا تنسى.
كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث يقدم عازفو الفرقة الوطنية السعودية أجمل الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد، مستعرضين مواهبهم على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة، في فترتين متتاليتين؛ الأولى يومي 21 و22 ديسمبر والثانية يومي 28 و29 ديسمبر.
وتقدم الفرقة مزيجاً موسيقياً مميزاً يضم أشهر الأغنيات السعودية ومقطوعات الأوبرا التقليدية، فضلاً عن الموسيقى الكلاسيكية العربية، ما يمنح عشاق الموسيقى تجربة فريدة تلبي تطلعاتهم.
ويتضمن برنامج المهرجان أيضاً مسرحية جميل وبثينة الموسيقية، والتي تروي حكايات وقصائد الحب بين ((جميل)) ومحبوبته ((بثينة)) من خلال عرضٍ مباشر يأسر الحواس. وتعود المسرحية المميزة إلى أراضي العلا على مسرح قاعة مرايا في 22 ديسمبر للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول عام 2020. ويأتي العرض الجديد برفقة الفنانين والممثلين الموهوبين من فرقة كركلا المسرحية، الفرقة المسرحية الاستعراضية الأبرز في الشرق الأوسط، وبمشاركة مميزة للفنانة الشابة زينة عماد التي ستقدم العرض الافتتاحي.
وجهات فروسية
تشكل العلا إحدى أبرز وجهات الفروسية عالمية المستوى، حيث تستضيف بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها من 15 وحتى 20 يناير 2024. وتجمع البطولة بنسختها الحالية بين نخبة من أبرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب الزوار، في تجربة استثنائية لا مثيل لها.
كما سيعود سباق درب العلا والذي يشارك فيه مجموعة من الرياضيين العالميين والعدائيين الهواة إلى جانب الأطفال في أجواء تنافسية مميزة. وتتنوع مسافات السباق الفريد لتناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك سباق 100 كم و50 كم و25 كم و10، فضلاً عن سباق 1.4 كم المخصص للأطفال. وينطلق سباق درب العلا يومي 11 و12 يناير 2024، ويدعو جميع محبي رياضة الجري للانضمام والاستمتاع بتجربة مميزة بين المناظر الطبيعية الخلابة للعلا.
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