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شتاء طنطورة يعود للعلا

11/22/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، وذلك بدءاً من 21 ديسمبر وحتى 27 يناير، حيث سيقدم للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها. وتحتفي هذه النسخة بأجواء العلا الاستثنائية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية الرائعة، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية وعروض الأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها الكثير.
وستتيح فعاليات نهاية الأسبوع لزوار المهرجان فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة تزينها الطبيعة الصحراوية المميزة في المنطقة.
الحفلات الافتتاحية
يستهل المهرجان برنامجه المميز مع عروض احتفال طنطورة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني، من 22 ولغاية 31 ديسمبر. يشيد احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، والذي يعتبر تقليداً يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، ما يبرز أهميته كحدث تراثي بارز تتناقله الأجيال. وسيكون عشاق الثقافة أيضاً على موعد مع فعالية نهاية الأسبوع بعنوان حكايات الغروب يوم 21 يناير 2024. وتقدم الفعالية الحصرية أربعة من الأعمال الفنية الضوئية ليلاً ضمن أربعة مواقع مختلفة في العلا، ما يمنح الزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات لا تنسى.
كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث يقدم عازفو الفرقة الوطنية السعودية أجمل الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد، مستعرضين مواهبهم على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة، في فترتين متتاليتين؛ الأولى يومي 21 و22 ديسمبر والثانية يومي 28 و29 ديسمبر.
وتقدم الفرقة مزيجاً موسيقياً مميزاً يضم أشهر الأغنيات السعودية ومقطوعات الأوبرا التقليدية، فضلاً عن الموسيقى الكلاسيكية العربية، ما يمنح عشاق الموسيقى تجربة فريدة تلبي تطلعاتهم.
ويتضمن برنامج المهرجان أيضاً مسرحية جميل وبثينة الموسيقية، والتي تروي حكايات وقصائد الحب بين ((جميل)) ومحبوبته ((بثينة)) من خلال عرضٍ مباشر يأسر الحواس. وتعود المسرحية المميزة إلى أراضي العلا على مسرح قاعة مرايا في 22 ديسمبر للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في عرضها الأول عام 2020. ويأتي العرض الجديد برفقة الفنانين والممثلين الموهوبين من فرقة كركلا المسرحية، الفرقة المسرحية الاستعراضية الأبرز في الشرق الأوسط، وبمشاركة مميزة للفنانة الشابة زينة عماد التي ستقدم العرض الافتتاحي.
وجهات فروسية
تشكل العلا إحدى أبرز وجهات الفروسية عالمية المستوى، حيث تستضيف بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها من 15 وحتى 20 يناير 2024. وتجمع البطولة بنسختها الحالية بين نخبة من أبرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب الزوار، في تجربة استثنائية لا مثيل لها.
كما سيعود سباق درب العلا والذي يشارك فيه مجموعة من الرياضيين العالميين والعدائيين الهواة إلى جانب الأطفال في أجواء تنافسية مميزة. وتتنوع مسافات السباق الفريد لتناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك سباق 100 كم و50 كم و25 كم و10، فضلاً عن سباق 1.4 كم المخصص للأطفال. وينطلق سباق درب العلا يومي 11 و12 يناير 2024، ويدعو جميع محبي رياضة الجري للانضمام والاستمتاع بتجربة مميزة بين المناظر الطبيعية الخلابة للعلا.

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