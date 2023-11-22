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برنامج تدريبي لـ 26 قياديا من الجهات المرتبطة بالتجارة بجامعة جورج تاون

11/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعدت وزارة التجارة برنامجًا تدريبياً بمعايير عالمية يستهدف تنمية مهارات وقدرات ومعارف قادتها وقادة مجموعة من الجهات الحكومية في قطاع الأعمال خصوصاً التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية.
ويشارك في البرنامج 26 من قياديي منظومة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولجنة إعداد التشريعات القضائية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الممارسات القيادية والإستراتيجية والسياسات وإدارة المشاريع والتواصل للقادة وإدارة فرق العمل في الأزمات، كما يهتم بتخطيط الاحتياج التدريبي للقادة من خلال عمل الاختبارات اللازمة لمعرفة نقاط التطوير والتدريب.
وتعد جامعة جورج تاون التي تأسست في العام 1789م أحد أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة والعريقة على مستوى العالم في قطاع الأعمال والقانون والشؤون الدولية، حيث ساهمت في تخريج ملوك ورؤساء ووزراء ودبلوماسيين من مختلف دول العالم، وعلماء حازوا على جوائز نوبل وغيرها.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة على تنمية رأس المال البشري، والاستثمار في الكفاءات وتمكين القدرات، بما يسهم في توفير بيئة تجارية مناسبة للنمو، ويعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودولياً، ويحقق اقتصاد مزدهر ومستدام.

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