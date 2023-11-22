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102 مليار ريال للتوسع بمشاريع المياه

11/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) خصصت شركة المياه الوطنية 102 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 1294 مشروعًا للمياه في جميع أنحاء المملكة، وكشفت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على خارطة طريق تتضمن فرصًا استثمارية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مليارية؛ من أجل التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان (استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: المملكة العربية السعودية نموذجًا) في المؤتمر العربي الخامس للمياه: ((إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها (102.96) مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من (1294) مشروعًا، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي))، داعيًا جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني com).
وأكد المهندس الشبل، أن شركة المياه الوطنية حققت العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرًا إلى اكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي، فيما سيتم توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من عام 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات، مبينًا أن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز العمل على أسس تجارية من خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية.

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