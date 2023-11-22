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التنمية العقاري يبدأ بدعم المطورين العقارييون

11/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقيتين لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري. وتأتي الاتفاقيتان بهدف تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية تُلبي احتياجات مستفيدي ((سكني)) ضمن الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني، مبينًا أن الاتفاقيتين تُعدان ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلاً في برنامج ((تطوير)) والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.
يُذكر أن برنامج ((تطوير)) يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.

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