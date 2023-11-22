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دعوة طلبة المتوسطة والثانوية للالتحاق بأذكى

11/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) طلاب وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية في المملكة إلى سرعة التسجيل في أولمبياد ((أذكى)) الذي يسعى إلى بناء جيل من علماء المستقبل في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
تنمية التفكير
يسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى تنمية التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي فضلًا عن بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، وبناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
ثقافة الابتكار
يُسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي ينظم برعاية حصرية من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم) في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

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