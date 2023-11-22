-->

Thursday, 23 November 2023 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إزالة الملصقات المخالفة

11/22/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك 120 متطوعاً ومتطوعة في حملة إزالة التشوهات البصرية التي نفذتها إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف في حي النسيم والأحياء المجاورة، وتم خلالها إزالة اللوحات والملصقات الإعلانية والدعائية العشوائية المخالفة؛ تفعيلاً لمبادرة معالجة المشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الحملة هدفت إلى تعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم التأثير السلبي على الذوق العام.
وكانت الأمانة قد أزالت الملصقات واللوحات العشوائية في أكثر من 50 حياً سكنياً وموقعاً تجارياً وسياحياً خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

MENAFN22112023000089011017ID1107473006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث