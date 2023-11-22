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انطلاق بطولة كأس أمريكا الـ37 في جدة الأسبوع القادم

11/22/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق بمحافظة جدة الأسبوع القادم ، فعاليات بطولة سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 ، والذي يُقام لأول مرة خارج إسبانيا ، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، على كورنيش عروس البحر الأحمر "نادي اليخوت".
وستتنافس الفرق البريطانية والإيطالية والفرنسية والأمريكية لمواجهة الفريق النيوزلندي (المدافع عن لقب الكأس) الفائز به للمرة الثانية على التوالي ، حيث يطمح لتتويج نفسه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في برشلونة أغسطس 2024, وذلك بعد الانتهاء من البطولة التمهيدية في البحر الأحمر.
وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية من خلال استضافة مثل هذا الحدث الأبرز بقطاع الرياضات المائية في العالم بتعريف الشباب والأطفال بأنواع الرياضات الشراعية واستقطاب المواهب التي يمكنها تمثيل المملكة بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين جودة الحياة من خلال ممارسة الرياضة التي لها أثر جوهري على الصحة النفسية والبدنية.
يُذكر أن فعاليات البطولة ستبدأ بالأنشطة المائية المحلية للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في يومها الأول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ومن ثم سيتم افتتاح قرية السباق العالمية, كما سيتسنى لزوار البطولة مشاهدة السباق التدريبي الرسمي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

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