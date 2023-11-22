انطلاق بطولة كأس أمريكا الـ37 في جدة الأسبوع القادم

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق بمحافظة جدة الأسبوع القادم ، فعاليات بطولة سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 ، والذي يُقام لأول مرة خارج إسبانيا ، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، على كورنيش عروس البحر الأحمر "نادي اليخوت".
وستتنافس الفرق البريطانية والإيطالية والفرنسية والأمريكية لمواجهة الفريق النيوزلندي (المدافع عن لقب الكأس) الفائز به للمرة الثانية على التوالي ، حيث يطمح لتتويج نفسه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي في برشلونة أغسطس 2024, وذلك بعد الانتهاء من البطولة التمهيدية في البحر الأحمر.
وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية من خلال استضافة مثل هذا الحدث الأبرز بقطاع الرياضات المائية في العالم بتعريف الشباب والأطفال بأنواع الرياضات الشراعية واستقطاب المواهب التي يمكنها تمثيل المملكة بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين جودة الحياة من خلال ممارسة الرياضة التي لها أثر جوهري على الصحة النفسية والبدنية.
يُذكر أن فعاليات البطولة ستبدأ بالأنشطة المائية المحلية للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في يومها الأول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ومن ثم سيتم افتتاح قرية السباق العالمية, كما سيتسنى لزوار البطولة مشاهدة السباق التدريبي الرسمي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
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