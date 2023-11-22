السعودية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

السعودية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة
التاريخ
11/22/2023 2:26:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض، وتجدد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم وتحرير المحتجزين والأسرى.
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