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السعودية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

11/22/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض، وتجدد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم وتحرير المحتجزين والأسرى.

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