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بحث العلاقات السعودية الكندية

11/22/2023 2:26:19 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت عضو مجلس الشورى هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، اجتماعاً بمقر المجلس مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا الدكتور مارتن لاروس، بحضور السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وكندا؛ لا سيما العلاقات البرلمانية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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