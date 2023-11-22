بحث العلاقات السعودية الكندية

(MENAFN
- Al Watan) عقدت عضو مجلس الشورى هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، اجتماعاً بمقر المجلس مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا الدكتور مارتن لاروس، بحضور السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وكندا؛ لا سيما العلاقات البرلمانية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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