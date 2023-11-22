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خدمات نسائية ميدانية بالمسجد الحرام

11/22/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Al Watan) توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كفاءات نسائية على مستوى تعليمي وعملي عالٍ للقيام بمهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تفويج الحشود النسائية ومتابعة سير أعمالها بالمسجد الحرام في يوم الجمعة، وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية وبدعم من الإمكانات البشرية والآلية، إضافة إلى تفويج الحشود النسائية إلى صحن المطاف لتأدية نسك الطواف وإتمام نسك العمرة بكل يسر وسهولة خلال ممرات ممتدة خارج المسجد الحرام إلى صحن المطاف.
وقرب وقت الصلاة يتم تفويج المعتمرات إلى داخل المصليات النسائية القريبة من المطاف أو المسعى بكل كفاءة ومهنية، إضافة إلى العمل الجاد للحدّ من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود لداخل المسجد الحرام وخارجه، ويتم تفويج القاصدات للمصليات وصحن المطاف بوقت مبكر في يوم الجمعة، كما يتم تواجد الموظفات في البدرومات والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام- وذلك تسهيلًا لحركة السير وانسيابيتها، وتنظيم المصليات النسائية.

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