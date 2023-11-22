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إطلاق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية

11/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الرياضة اليوم, مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية، الذي يعد أحد المشاريع المتوافقة مع رؤية الوزارة، وسعيها المستمر للاستثمار الأمثل في الرياضة، لكونها أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وينطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كخطوة أولى ضمن المشروع الرياضي الاستثماري لتسمية ملاعب المدن الرياضية، على أن يتبعه العديد من الملاعب الرئيسة في المدن الرياضية بالمملكة.
وتمر عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعدد من الخطوات الرئيسة، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ 120 يومًا، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المعايير والشروط الخاصة بالمنافسة، والتقدم بطلبات التأهيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويسهم هذا المشروع في تعزيز المساهمة بتنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي لإحداث نقلة نوعية، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية في رؤية المملكة 2030، حيث تحرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكات والعلاقة العملية مع مختلف الجهات، والمساهمة في نمو الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

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