استشهاد الطفل معتز عيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بورين جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/استشهد الطفل معتز أنس عيد (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عيد بالرصاص الحي في الظهر، حيث حاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن اسشهاده.



