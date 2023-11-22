استشهاد الطفل معتز عيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بورين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/استشهد الطفل معتز أنس عيد (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عيد بالرصاص الحي في الظهر، حيث حاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن اسشهاده.
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