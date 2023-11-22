الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيم العروب شمال الخليل، وسط إطلاق نار كثيف.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم العروب وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل المواطنين.
واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب وسط المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
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