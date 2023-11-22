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الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

11/22/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيم العروب شمال الخليل، وسط إطلاق نار كثيف.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم العروب وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل المواطنين.

واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب وسط المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.


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