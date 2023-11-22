عُمان تشيد بتطور علاقتها مع البرازيل في عيدها الوطني

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – جمعت سفارة سلطنة عمان في برازيليا مساء الإثنين (20) السلطات البرازيلية والعربية بالإضافة إلى مدعوين آخرين للاحتفال بعيدها الوطني الثالث والخمسين في العاصمة البرازيلية. وبيّن سعادة السفير العماني طلال الرحبي (في الصورة أعلاه) في خطاب له في خلال الحفل التقدم الذي أحرزته العلاقات السائدة بين بلاده والبرازيل، كما أعاد التأكيد على موقف عمان الراسخ في دعم حق الشعب الفلسطيني المشروع بالحرية والكرامة وتقرير المصير.

سعادة السفير استقبل المدعوين للمشاركة بالعيد الوطني العماني

يصادف العيد الوطني العماني رسميًا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وهو يجسد بداية“نهضة عمان”. وأفاد الرحبي إن الاحتفال بهذه المناسبة عامًا بعد عام يفيد في التأمل في الماضي وتقبُّل الحاضر والاستلهام للمستقبل. وشارك في الاحتفال أمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية ورئيسها التنفيذي تامر منصور.

وفي إطار حديثه عن العلاقات السائدة بين عمان والبرازيل أفاد الرحبي إنها شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات مشيرًا إلى الحضور البرازيلي في عمان من خلال المصنع الذي أنشأته شركة“فالي” (Vale) للتعدين في ميناء صُحار ، كما قال إن الشركة تدرس إمكانية تشييد مصنع آخر في عمان. وأضاف الرحبي إن الكثير من المشاريع الاستثمارية بين البلدين بلغت المراحل النهائية ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

كذلك دعا سعادة السفير الشركات التجارية في القطاعات التي تُعتبر أساسية مثل الطاقة المتجددة والزراعة للاستثمار في بلاده، وفي هذا السياق قال إن” وفرة الفرص المتاحة لإقامة الشراكات مع الشركات الخاصة أو للتعاون مع الهيئات الحكومية تفتح آفاقًا واسعة في عمان، لذا دعونا نشكل تحالفات مؤثرة للمضي بهذه الصناعات نحو مستقبل مشرق”.

منصور (إلى اليسار) مثّل الغرفة التجارية العربية البرازيلية

وتحدث سعادة السفير أيضًا عن التجارة القائمة بين البرازيل وعمان وأطلع الحاضرين في الاحتفال على استراتيجية الحكومة المتمثلة برؤية عمان 2040 التي صُممت لتكون بمثابة خارطة طريق تتبعها الدولة ومرجع أساسيًا تعود إليه في إطار التخطيط على مدار الفترة الممتدة بين عامَي 2021 و2040. ووفقًا للرحبي فإن الركائز التي تقوم عليها استراتيجية الحكومة تشمل الناس والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، بالإضافة إلى البيئة المستدامة. كما أعلنت السلطنة إنها تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وتسعى لاحتلال مكانة بارزة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك، ناصر السفير فلسطين في حديثه، فأدان العدوان الإسرائيلي على غزة وقال إن التاريخ أثبت استحالة الحل العسكري في القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق قال إن“الحل الوحيد يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لحل الدولتين الذي اقترحته مبادرة السلام العربية”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

































فينيسيوس سانتا روزا فينيسيوس سانتا روزا من النشر الصحفي