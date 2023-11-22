لولا يكرّم السفير الفلسطيني لدى البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – في حفلٍ أُقيم في قصر إيتاماراتي في العاصمة الفيدرالية، يوم الثلاثاء الفائت (21)، قام الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بتكريمِ سفير فلسطين لدى البرازيل، إبراهيم الزبن و تقديم التهاني الحارّة له. وقد تم التعرُّف على الدبلوماسي بأعلى رتبة من وسام ريو برانكو، وهي رتبة“جراند كروس” الأعلى درجة من حيث الجدارة من بين الرتب الأربعة الأخرى.

إبراهيم الزبن (في بداية الصف الثاني) من بين الذين تم تكريمهم.

و كان الزبن، الذي هو أيضًا عميد مجلس السفراء العرب في البرازيل (مجموعة تضمّ الدبلوماسيين العرب في البرازيل) قد حصل على الشارة من يد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا. علمًا بأنّه تم إنشاء وسام ريو برانكو في إطار وزارة الخارجية لتمييز الشخصيات بفضل خدماتهم وفضائلهم.

في تصريحٍ له لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، أكّد الزبن على أهميّة تلقيه للتّكريم في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه شعبه. وقال:“أُهدي هذا التكريم إلى شعبي، وعائلتي، وخاصّةً إلى ذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم البريئة في الـ46 يومًا الماضية بشكلٍ غير عادل”.

على صعيدٍ أشمل، يدرك الزبن أن هذا التكريم هو اعتراف بالعلاقات الجيدة بين فلسطين والبرازيل، كما أنّه يجسِّد الدعم غير المشروط من البرازيل لسلامٍ عادلٍ ودائمٍ في المنطقة. أمّا بالنسبة له شخصيّاً، فيُعتبر ذلك سببًا للاستمرار في العمل بجدّ لتعزيز العلاقات البرازيلية-الفلسطينية. حيث قال:“نعمل من أجل أن تكون هذه العلاقات بين فلسطين، وأيضًا بين العالم العربي، والبرازيل أقوى وأكثر فعالية وفائدة لجميع الأطراف”.

الزبن يستلم الشارة من الوزير ماورو فييرا.

من الجدير بالذكر أنّ إبراهيم الزبن هو سفير فلسطين في البرازيل منذ عام 2008، وقد كان واحدًا من أبرز المتحدّثين باسم حقوق الشعب الفلسطيني في البلاد. السفير المولود في الأردن؛ المكان الذي لجأت إليه عائلته بعد إنشاء دولة إسرائيل، كان صحفيًا قبل أن يدخل في مجال الدبلوماسية، واليوم يتمتّع بخبرةٍ واسعةٍ في العمل الدبلوماسي في دول أمريكا اللاتينية.

لا بدّ ايضًا من الإشارة إلى العمل الذي تقوم به الحكومة البرازيلية بشكلٍ قويٍّ من أجل إيجاد حلٍّ للنزاع في الشرق الأوسط. ومن بين العديد من الإجراءات، هي تلك المحادثات التي قام بها الرئيس لولا مع قادة آخرين في محاولةٍ للمساعدة في العثور على حلٍّ سلمي. ففي يوم الثلاثاء الموافق (21) من الشهر الجاري، طلب لولا التحرك المشترك من قبل مجموعة بريكس، التي تضمّ البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا والصين والهند، وذلك لتجنب انتشار النزاع و توسّعه في الشرق الأوسط.

بدورها أيضًا، أرسلت الحكومة طائراتٍ لإجلاء البرازيليين الذين كانوا في منطقة الشرق الأوسط بعد بدء النزاع، وأرادوا العودة إلى بلدهم. إذ تمّ إعادة مواطنين كانوا في الضفة الغربية و32 شخصًا من قطاع غزة. فضلًا عن تيسير مغادرة المجموعة عبر الحدود مع مصر، أُرسِلت أيضًا مساعدات إنسانية، وكانت قد بُذلت جميع هذه الجهود من خلال الدبلوماسية البرازيلية.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان.

للنشر غوستافو ماغاليايس/ وزارة الخارجية البرازيلية غوستافو ماغاليايس/ وزارة الخارجية البرازيلية