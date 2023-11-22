فيديو - صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين

فيديو - صفارات الإنذار في إيلات إثر اعتراض صاروخين
التاريخ
11/22/2023 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر اعتراض صاروخين من طراز كروز.
كما أفادت القناة بعملية اعتراض وصفتها بالناجحة في إيلات وذلك بعد أوامر لسكان المدينة بدخول الملاجئ والغرف المحصنة إثر الاشتباه بتسلل مسيرة.
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