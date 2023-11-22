غارة إسرائيلية بالقطاع الغربي من جنوب لبنان

غارة إسرائيلية بالقطاع الغربي من جنوب لبنان
التاريخ
11/22/2023 10:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها بغارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة، مضيفا "حققنا فيها إصابات مؤكدة".
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