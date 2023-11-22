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غارة إسرائيلية بالقطاع الغربي من جنوب لبنان

11/22/2023 10:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها بغارة إسرائيلية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.


من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة إسرائيلية في حرج حانيتا بالأسلحة المناسبة، مضيفا "حققنا فيها إصابات مؤكدة".


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