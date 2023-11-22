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الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الحكمة والتحدي في قلب الأزمة الفلسطينية

11/22/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زهير محمد الخشمان
في ظل التطورات المتسارعة والمعقدة في قطاع غزة، يبرز الموقف الأردني كمثال للتوازن والحزم في السياسة الخارجية. مع استمرار العدوان الإسرائيلي، يقف الأردن صامدًا في دعم القضية الفلسطينية، متمثلاً في خطوة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي وصل إلى العريش للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى غزة. هذا الفعل يعكس الالتزام الأردني بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني والطبي في مواجهة العدوان.
تتميز السياسة الأردنية بتعقيدها وتداخلها مع عدة أطراف، سواء السلطة الفلسطينية، إسرائيل، أو حركة حماس. يدعم الأردن حل الدولتين، بينما تشهد علاقته مع إسرائيل توترًا مستمرًا بسبب السياسات الإسرائيلية المعادية واتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994. أما بالنسبة لحركة حماس، فينظر الأردن إليها كملف أمني يتأثر بالأوضاع السياسية.
في رد الفعل الأردني على "طوفان الأقصى"، يلاحظ التوازن والحذر، حيث دعا الأردن إلى وقف التصعيد وأدان الانتهاكات الإسرائيلية دون إدانة مباشرة لحماس. وفي موقف يعكس الاستقلالية والتحدي، رفض الأردن طلب إسرائيل بإخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة، مؤكدًا على موقفه الثابت في دعم الفلسطينيين .
تتجلى المخاوف الأردنية من التهجير في غزة وتوسع الصراع في المنطقة، معتبرًا التهجير خطًا أحمر وتهديدًا للقضية الفلسطينية ولوجود الأردن كدولة. كما يخشى من احتمال توسع الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى، مما يشكل تحديًا أمنيًا وعسكريًا مباشرًا للأردن.
يظهر الشارع الأردني حساسية تجاه القضية الفلسطينية، مما يضع الحكومة الأردنية تحت ضغط لاتخاذ مواقف أشد حزمًا تجاه إسرائيل.
حيث يعكس الموقف الأردني حيال الأزمة في غزة الحاجة الماسة لحلول سياسية عادلة وشاملة تعالج القضايا الجذرية للصراع في الشرق الأوسط. يبقى الأمل بأن يؤدي الدور الأردني، مع الجهود الدولية، إلى فتح باب الأمل نحو السلام والاستقرار في المنطقة، وهو هدف يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وتفاهمات سياسية وإنسانية عميقة.
تبقى الأزمة في غزة والموقف الأردني منها مثالاً على التحديات التي تواجه السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. الأردن، بمواقفه المبدئية والمتوازنة، يظهر كلاعب رئيسي في معالجة الصراعات الإقليمية وفي السعي نحو السلام والاستقرار.
الأزمة الراهنة تكشف عن تعقيدات السياسة الدولية والإقليمية، حيث تتداخل العلاقات بين الدول والمنظمات والحركات السياسية في شبكة معقدة من التحالفات والتنافس. في هذه البيئة، يبقى الأردن ملتزمًا بدوره كوسيط وداعم للسلام، مع الحفاظ على سيادته ومصالحه الوطنية.
في هذا السياق، يبرز الدور الأمريكي والعلاقات الدولية، حيث تظهر الولايات المتحدة كشريك في الأزمة من خلال دعمها لإسرائيل وفشل مجلس الأمن في تمرير قرارات تحد من العدوان. يتجلى هنا الفشل الأخلاقي للمجتمع الدولي في مواجهة المأساة الإنسانية في غزة، حيث تغلب السجالات السياسية على البعد الإنساني.
بينما يستمر الصراع، يتضح أن الحاجة ماسة لإعادة تقييم السياسات والاستراتيجيات الدولية تجاه الشرق الأوسط. الدور الأردني، معززًا بجهود دولية أكثر تنسيقًا وتعاونًا، قد يفتح الباب لحلول جديدة قادرة على معالجة الجذور العميقة للصراع وتحقيق العدالة والاستقرار لشعوب المنطقة.
في ختام هذا التحليل، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط. من خلال الحكمة والدبلوماسية، يسعى الأردن ليس فقط لحماية مصالحه الوطنية، بل أيضًا لتعزيز قيم السلام والعدالة في المنطقة، متحديًا التحديات الكبيرة ومستجيبًا لتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.




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