مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي للأونروا إن 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا.
وأضاف في تصريحات صحفية أن قطاع غزة يعيش ظروفا صحية صعبة وهو معرض بنسبة كبيرة لكوارث بيئية وصحية.
وتابع" ما يدخل من مساعدات قليل جدا ونضطر لتوزيعه على أكبر عدد من النازحين."
وأكد أنهم مصرون على عدم تهجير سكان قطاع غزة إلى أي مكان آخر.
MENAFN22112023000208011052ID1107472222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.