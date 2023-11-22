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مستشار بالأونروا: 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا

11/22/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي للأونروا إن 5% فقط من الاحتياجات تدخل قطاع غزة حاليا.


وأضاف في تصريحات صحفية أن قطاع غزة يعيش ظروفا صحية صعبة وهو معرض بنسبة كبيرة لكوارث بيئية وصحية.


وتابع" ما يدخل من مساعدات قليل جدا ونضطر لتوزيعه على أكبر عدد من النازحين."


وأكد أنهم مصرون على عدم تهجير سكان قطاع غزة إلى أي مكان آخر.


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