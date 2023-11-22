الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/22/2023 10:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة قصيرة إلى القاهرة.
وكان جلالته غادر أرض الوطن، متوجها إلى القاهرة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
MENAFN22112023000208011052ID1107472220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.