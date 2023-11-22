مجلس الوزراء يؤكد ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ أكد مجلس الوزارء ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي حصدت أرواح الآلاف في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقده في ختام الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن المجلس أكد رفضه جميع المخططات لفرض تدابير انتقالية أو حلول جزئية من شأنها فصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن السيناريو الوحيد الذي يمكن له أن ينجح هو سيناريو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والرفض القاطع لجميع مخططات تهجير وترحيل أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف ملحم أن المجلس شدد على أن عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني وامتداد لعدوانه الذي تشنه منذ سنوات على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانوينة على الشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، والجسر الواقعي لأي مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني في لحظة الدم موحد.

واشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الى ان هناك جهود مبذولة لاستعادة أموال "المقاصة موضحا ان الحكومة كلفت وزير المالية بالتواصل مع سلطة النقد لبحث قضايا تتعلق برواتب الموظفين فيما يتعلق بالسلف أو بالشيكات الراجعة او الدفعات المستحقة على القروض.

وحول دوام الموظفين قال ملحم ان مجلس الوزراء قرر ان يترك لكل وزارة الأمر بتخطيط ذلك بما لا يعرقل عملها، باستثناء وزارة الصحة.

واعلن ملحم انه سيتم توزيع مبالغ مالية على أهلنا في قطاع غزة من الأموال التي جمعتها وزارة الأوقاف والتي تقدر بـ2 مليون شيكل.

واكد ملحم ان القيادة الفلسطينية رفضت جميع المخططات الرامية لفرض تدابير انتقالية أو حلول جزئية للوصايا على شعبنا وفصل قطاع غزة عن اراضي 1967 كما رفضت مخططات التهجير القصري أو الطوعي للمواطنين.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية العالم بوقف الممارسات الوحشية بحق الاسرى والتي تسببت باستشهاد العديد منهم.