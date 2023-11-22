جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في طولكرم تشيع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN /شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة طولكرن، اليوم الأربعاء، جثامين ستة شهداء، ارتقوا خلال قصف صاروخي لطائرة الاحتلال الإسرائيلي المسيرة في مخيم طولكرم.

والشهداء الستة هم: رامي عبدالله محمد شوملي (37 عاما)، وعدي زهير حسن زيات (33 عاما)، وأحمد مطيع محمود سليط (20 عاما)، وبسام حسين محمود شافعي (50 عاما)، ومحمد توفيق محمد ابو عنين (37 عاما)، وفراس عواد بلاونة (أبو قمرة) (28 عاما).

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاب المشيعون

شوارع المدينة، وصولا للمخيم حيث منازل ذوي الشهداء، الذين ألقوا نظرة الوداع عليهم، قبل الصلاة عليهم في مدرسة ذكور الوكالة الابتدائية، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وكانت طائرة مسيرة قصفت محيط منزل في منطقة "الدبة" في حارة البلاونة، بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد 6 شبان، وإصابة ثلاثة آخرين.

ومنع الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى، لعدة ساعات وتركهم ينزفون، حيث قام جنود الاحتلال باعتراض الاسعاف وتفتيشها واعتقل أحد الجرحى من ساحة مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وباستشهاد الستة اليوم يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الى 42 شهيدا، بينهم 17 شهيدا من مخيم طولكرم خلال الشهر الجاري.