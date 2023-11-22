جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في طولكرم تشيع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة طولكرن، اليوم الأربعاء، جثامين ستة شهداء، ارتقوا خلال قصف صاروخي لطائرة الاحتلال الإسرائيلي المسيرة في مخيم طولكرم.
والشهداء الستة هم: رامي عبدالله محمد شوملي (37 عاما)، وعدي زهير حسن زيات (33 عاما)، وأحمد مطيع محمود سليط (20 عاما)، وبسام حسين محمود شافعي (50 عاما)، ومحمد توفيق محمد ابو عنين (37 عاما)، وفراس عواد بلاونة (أبو قمرة) (28 عاما).
وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال، وعدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وجاب المشيعون
شوارع المدينة، وصولا للمخيم حيث منازل ذوي الشهداء، الذين ألقوا نظرة الوداع عليهم، قبل الصلاة عليهم في مدرسة ذكور الوكالة الابتدائية، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وكانت طائرة مسيرة قصفت محيط منزل في منطقة "الدبة" في حارة البلاونة، بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد 6 شبان، وإصابة ثلاثة آخرين.
ومنع الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى، لعدة ساعات وتركهم ينزفون، حيث قام جنود الاحتلال باعتراض الاسعاف وتفتيشها واعتقل أحد الجرحى من ساحة مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وباستشهاد الستة اليوم يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الى 42 شهيدا، بينهم 17 شهيدا من مخيم طولكرم خلال الشهر الجاري.
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