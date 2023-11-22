رئيس الوزراء يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN /استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في مكتبه في رام الله، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وقال رئيس الوزراء: "إن المطلوب من كل الأطراف هو توحيد الجهد نحو وقف إطلاق نار فوري، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة".

وأضاف: "إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا بغزة تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، وتشنها على كل موقع بدون استثناء، بل تتركز على المستشفيات ومن فيها، والمدارس والمساجد، وسط حرمان الناس من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطعام ودواء".

وقال "إن إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل مباشر تكون مسؤولة عن الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وفق القانون الدولي الإنساني، ويجب تحميلها هذه المسؤولية ومساءلتها عنها لا سيما ما يتعلق بالإعادة الفورية لوصل الماء والكهرباء وإيصال المساعدات الاغاثية عبر كافة العابر".

وأوضح اشتية أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا نقبل حلول جزئية فيها، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفض احتلالها من اسرائيل ودعم حل سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة مع القدس عاصمة لها.

وقال: "إن الهلال الأحمر في قطاع غزة، وهو الجهة الفلسطينية المخولة بالعمل الإغاثي في قطاع غزة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، يعملون كفريق واحد مع مؤسسات الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في غزة".

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نرحب فيه بكل أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثية لأبناء شعبنا في غزة، إلا أننا نتحفظ على مقترحات مثل الممر المائي والتي قد تقود لتهجير شعبنا وتفريغ غزة في تساوق مع خطط الاحتلال".

وتابع: "إن الضفة الغربية ليست بعيدة عن انتهاكات جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، فهناك اقتحامات يومية وقتل واعتقال في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى قرصنة جديدة لأموال الضرائب عبر خصم نحو 600 مليون شيكل لمنعنا من تقديم أي خدمات لغزة".

من جانب آخر، لفت رئيس الوزراء نظر المسؤولة الأممية لضرورة تقليل المصاريف الإدارية وغير المباشرة لوكالات الأمم المتحدة في حالة طارئة مثل غزة، واستثمار المبالغ المقدمة لتخفيف الوضع الكارثي عن المنكوبين.