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حماس حصلت على ما تريد .. وزير إسرائيلي ينتقد اتفاق وقف إطلاق النار

11/22/2023 10:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير معارضته الشديدة لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكتب بن غفير على منصة إكس "لقد أرادت حماس هذا الوقت المستقطع أكثر من أي شيء آخر".

وقال الوزير في منشور طويل، إن حماس كانت تتوق لإطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين رهائن حيث إن محنتهم تتسبب في "ضغط دولي" كبير على الحركة.

وأضاف بن غفير أن حماس تريد أيضا الحصول في المقابل على الوقود والإفراج عن المساجين ووقف العمليات (العسكرية) وحتى حظر الرحلات الجوية. ولقد حصلوا على كل هذا.

وأضاف أن وقف إطلاق النار سوف يعطي حماس وقتا لإعادة الإمداد وإعادة ترتيب نفسها، مشيرا إلى أن إسرائيل تكرر نفس أخطاء الماضي.

وأشار إلى اتفاق يرجع لعام 2011، الذي مازال مثيرا للجدل في إسرائيل لليوم، وحينها، جرى الإفراج عن أكثر من ألف سجين فلسطيني، بما في ذلك قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أن وزير الشرطة والأمن اليميني المتطرف مستبعد من مجلس الحرب الإسرائيلي.


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