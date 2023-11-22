محمد بن زايد: الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي في تحقيق السلام والازدهار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب كافة.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "شاركت اليوم في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بهدف مراجعة التقدم في معالجة التحديات العالمية في مجالات الطاقة، والمناخ، والاستدامة، والأمن الدولي. دولة الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب كافة".
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