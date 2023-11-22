محمد بن زايد: الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي في تحقيق السلام والازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب كافة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "شاركت اليوم في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بهدف مراجعة التقدم في معالجة التحديات العالمية في مجالات الطاقة، والمناخ، والاستدامة، والأمن الدولي. دولة الإمارات تؤمن بالدور الحيوي للعمل الدولي متعدد الأطراف في تحقيق السلام والازدهار لمصلحة الشعوب كافة".



