اعتراض صواريخ في أجواء سديروت

اعتراض صواريخ في أجواء سديروت
التاريخ
11/22/2023 9:37:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت فضائية الجزيرة باعتراض 3 صواريخ في أجواء سديروت وسقوط 2 خارج المدينة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن صفارات الإنذار تدوي في شمال وجنوب إسرائيل.
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