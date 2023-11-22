لماذا تتفاقم أعراض البرد والإنفلونزا أثناء الليل؟ وما هي طرق العلاج؟

سواء كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا أو خلل في المعدة، فمن المحتمل أنك لاحظت أن أعراضك تصبح أسوأ في الليل. تشير الأبحاث إلى أن إيقاعات الساعة البيولوجية لجسمك - بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى - يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض ليلاً.

يقول مايكل سمولينسكي، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة تكساس، إلى جانب تنظيم نومك، تساعد ساعات الجسم البيولوجية في إدارة نظام المناعة لديك. ويوضح قائلاً: "عندما يتم تنشيط الجهاز المناعي" - كما هو الحال عندما تصاب بنزلات البرد - "تطلق خلايا مكافحة العدوى مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، وبعضها يسبب التهابًا في الأنسجة المصابة".

وقال خبراء لصحيفة نيويورك تايمز إن الجسم يحفز الخلايا المناعية لتكون أكثر نشاطا في الليل بحثا عن مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا.

وعندما ترصد الخلايا المناعية فيروسا ما وتبدأ في مهاجمته، يسبب ذلك تهيجا والتهابا وهو ما يجعلنا نشعر بتفاقم الأعراض أثناء الليل، وفق الدكتور دييغو هيغانو، أخصائي الأمراض المعدية.

الساعة البيولوجية أيضا تزيد الأعراض سوءا، وذلك لأن بعض الهرمونات مثل الكورتيزول تكون في أعلى مستوياتها في الصباح، مما قد يساعد في تخفيف الالتهاب أثناء النهار، وبالتالي تخفيف الأعراض، وعندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض مساء، قد تبدأ الأعراض في الظهور مرة أخرى.

أحد الأسباب أيضا ما يسمى التنقيط الأنفي الخلفي، وهو نزول الإفرازات الأنفية أو المخاط من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق، وهو ما يحدث عند الاستلقاء.

الدكتور خوان تشيريبوغا، أخصائي الأمراض المعدية، قال أيضا إن جفاف الهواء في الغرفة قد يسبب تهيجا في الجهاز التنفسي.

ويوضح أن أمراضا مثل الحساسية والربو والارتجاع المعدي المعوي تسبب السعال الذي يزداد حدة أثناء الليل.

بعض الأدوية أيضا مثل بعض أدوية ضغط الدم متهمة أيضا بزيادة حد السعال.

ما الحل؟

إلى جانب تعاطي الأدوية التي تساعد في تخفيف الأعراض، يمكن اللجوء لعلاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين أعراض السعال والبرد في الليل.

ويوصي الدكتور هيغانو بشرب الكثير من السوائل أثناء اليوم لتقليل التنقيط الأنفي الخلفي عند الاستلقاء.

وينصح أيضا بأخذ حمام ساخن أو استخدام رذاذ الأنف قبل النوم لتخفيف المخاط، وتشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلا لترطيب الجيوب الأنفية.

وينصح الخبير أيضا برفع الرأس أثناء النوم باستخدام بعض الوسائد الإضافية للمساعدة في تصريف المخاط.





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