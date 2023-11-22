ممثلة حاصلة على الأوسكار تدفع ثمن دعمها لفلسطين

أوقفت وكالة المواهب في هوليوود "UTA" العمل مع الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار سوزان سارندون، بسبب تصريحات طالبت فيها بدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقالت سارندون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، إن "اليهود الأمريكيين الذين يخشون على سلامتهم وسط تصاعد معاداة السامية، يتذوقون ما يشعر به المرء عندما يكون مسلماً في الولايات المتحدة".

وشجعت أيضا على مواصلة التحدث دعما للفلسطينيين في الحرب.

وانتقدت ساراندون إسرائيل بشدة طوال الحرب، ونشرت بشكل متكرر اتهامات لها بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بسبب قصفها العنيف على قطاع غزة.