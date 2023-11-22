مدافع مانشستر يونايتد الدولي لوك شو يعود إلى تمارين فريقه بعد غياب طويل

عاد مدافع مانشستر يونايتد الدولي لوك شو إلى تمارين فريقه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حسب ما أفاد الأربعاء نادي "الشياطين الحمر".

وعانى الظهير الأيسر البالغ 28 عاماً من "مشكلة عضلية" في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي لكنه عاد إلى التمارين قبيل مواجهة فريقه أمام إيفرتون في الدوري ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة.

وخلق غياب شو فراغاً كبيراً على الجهة اليسرى، خصوصا مع اصابة المدافع الشاب الهولندي تيريل مالاسيا (24 عاما) وابتعاده عن الملاعب طوال الموسم.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع الإسباني سيرخيو ريغلون على سبيل الإعارة من توتنهام كخيار إضافي في هذا المركز، إضافة إلى استقدام الثلاثي الدفاعي المغربي سفيان أمرابط والبرتغالي ديوغو دالوت والسويدي فيكتور ليندلوف.

ولعب شو دوراً محورياً في نجاحات يونايتد الموسم الماضي وقد أثّر غيابه عن فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يعاني منذ بداية الموسم الحالي، حيث بات قاب قوسين من الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما خسر في خمس من مبارياته الـ 12 في "بريميرليغ" ليحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره اللدود سيتي المتصدر.

ويعاني يونايتد من كثرة الإصابات في صفوفه قبل رحلته إلى ملعب "غوديسون بارك"، حيث ادرج لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ومواطنه المهاجم راسموس هويلوند إلى قائمة الغائبين قبل فترة النافذة الدولية، مع إصابة حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا أثناء واجبه مع منتخب بلاده.

ويخوض يونايتد رحلة محفوفة بالمخاطر إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي الأسبوع المقبل وهو متذيل مجموعته في المسابقة القارية الام، حيث أن الخسارة ستضعه خارج حسابات التأهل للدور الثاني.





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