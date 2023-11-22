الانضباط توقف لاعب الشارقة فينسيوس مباراتين وموسى حطب مباراة

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ايقاف لاعب نادي الشارقة ماركوس فينسيوس مباراتين وتغريمه سبعون ألف درهم لاعتدائه على لاعب من فريق كلباء خلال مباراتهما في مسابقة كاس مصرف ابوظبي الإسلامي، ومنع إداري نادي اتحاد كلباء موسي حطب البلوشي من مرافقة فريقه لمباراة وتغريمه مبلغ وقدره أربعون ألف درهم لدفع وجذب المدير الفني لفريق الشارقة كوزمين، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي اتحاد كلباء وتغريمه مبلغ وقدره عشرة الاف درهم لتلفظ جماهيره على لاعبي الشارقة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب فريق النجوم في دوري الثانية محمد زين العابدين علي سقى ست مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة الاف درهم لاعتدائه على حامل الكرات، وإيقاف لاعب فريق رويال عمر جمال ست مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب فريق النجوم السعيد حمدان ست مباريات وتغريمه مبلغ و قدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب فريق النجوم بيول موبامبا موكالي

ست مباريات وتغريمه مبلغ و قدره ستة الاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.

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