صالح الشرقي يشيد بنجاح مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

ثمّن الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف البطولات التي تقام بالإمارة، مثمناً النقلة النوعية البارزة لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، من خلال استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى، ومنها بطولة العالم للهواة والمحترفين، مستر آند مسيز وورلد، والتي أقيمت في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقباله الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والمهندس محمد عبيد بن ماجد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات بناء الأجسام في الفجيرة، بحضور الشيخ سلطان بن صالح الشرقي، وزويد سالمين مدرب المنتخب، وخليل معروف مدير بطولة العالم للهواة والمحترفين، مستر آند مسز وورلد، وطارق عبد الله المنسق الإداري طارق عبد الله.

وبارك الشيخ صالح الشرقي تكريم إمارة الفجيرة بلقب عاصمة العالم لبناء الأجسام، ونيل الوسامين الذهبي والفضي، مؤكداً أنه يعد إضافة مهمة لرصيد الرياضة الإماراتية بشكل عام، وبناء الأجسام بشكل خاص، ويعكس الرعاية الكريمة والدعم الكبير لصاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة، فضلاً عن كونه يرسخ مكانة الفجيرة على الخارطة الرياضية، مشيداً بجهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، للدور المحوري الذي يسهم به في تطوير رياضته، ما جعله في صفوة دول العالم.

من جانبه، قال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، إن دعم القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، أحدث نقلة نوعية بارزة لكافة الرياضات، والتي من بينها رياضة بناء الأجسام، مثمناً الجهود الكبيرة للجنة المنظمة، والقائمين على تنظيم بطولات بناء الأجسام في الفجيرة، والتي عكست الصورة النموذجية للرياضة الإماراتية، ومؤكداً أن اتحاد بناء الأجسام حريص على استمرار تحقيق الإنجازات ومكاسب النجاح.

بدوره، تقدم المهندس محمد بن ماجد بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس اتحاد بناء الأجسام، للتوجيهات الكريمة والدعم المستمر، لافتاً إلى أن ذلك ساهم بقدر كبير في أن تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة عالمية، وتواصل تألقها الرياضي على كافة المستويات، ما جعل منها قبلة رئيسة للرياضة والرياضيين من كل دول العالم، ووعد بن ماجد أن تستمر الفجيرة بتنظيمها المميز للبطولات الرياضية، ومثنياً على جهود اتحاد بناء الأجسام والرعاة، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لبناء الأجسام.

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