منتخب الإمارات يحقق العلامة الكاملة رسمياً وودياً تحت قيادة بينتو

حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الهدف المطلوب منه في المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

واستطاع منتخب الإمارات تصدر مجموعته الثانية في التصفيات، برصيد 6 نقاط (العلامة الكاملة) بالفوز على منتخبي نيبال والبحرين 4-0 و2-0 على الترتيب، وهو الهدف الأساسي في هذه المرحلة، قبل التفرغ للتحضير لخوض منافسات كأس آسيا 2024 في قطر مطلع يناير المقبل.

وخاض منتخب الإمارات تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو 5 مباريات منذ توليه زمام المسؤولية في يوليو الماضي، ثلاث منها ودية، ومباراتين رسميتين، حقق فيها الفوز جميعا.

البداية كانت بالفوز على منتخب كوستاريكا 4-1 ودياً بكرواتيا في سبتمبر الماضي، ثم الفوز على منتخبي الكويت 1-0 ولبنان 2-1 وديا في دبي أكتوبر الماضي، والفوز على منتخب نيبال 4-0 في دبي ومنتخب البحرين 2-0 في المنامة رسمياً خلال أقل من أسبوع في نوفمبر الجاري.

وسجل لاعبو الإمارات 13 هدفاً في 5 مباريات، بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، واستقبلت شباك المنتخب هدفين فقط خلال نفس المباريات.

واستطاع بينتو، هو المدرب السابع في مسيرة المنتخب خلال أخر 6 سنوات، النزول بمتوسط اعمار لاعبي المنتخب إلى 25.9 سنة، والذي كان يعاني من ارتفاع معدل أعمار لاعبيه خلال الفترة الماضية.

وينتظر منتخب الإمارات الاستحقاق القادم، في بطولة كأس آسيا بقطر، والتي ستنطلق منافساتها في يناير المقبل، حيث ينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إيران وفلسطين وهونج كونج، وستكون مباراته الافتتاحية أمام منتخب هونج كونج يوم 14 يناير 2024 على استاد خليفة الدولي.

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