الدفاع الجوي السوري يسقط صاروخاً في محيط دمشق
التاريخ
11/22/2023 9:36:50 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم "الأربعاء" أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22112023000110011019ID1107472116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.