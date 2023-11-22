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الدفاع الجوي السوري يسقط صاروخاً في محيط دمشق

11/22/2023 9:36:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم "الأربعاء" أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

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