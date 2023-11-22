الدفاع الجوي السوري يسقط صاروخاً في محيط دمشق



ذكر التلفزيون الرسمي السوري اليوم "الأربعاء" أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.



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