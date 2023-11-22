2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31.14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 36.62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 15 رهنا لأراض بقيمة 905.66 ملايين درهم و161 رهنا لفلل وشقق بقيمة 242.17 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 817.63 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 76.61 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 194.88 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 60.51 مليون درهم.





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