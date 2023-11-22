مسؤول فلسطيني يكشف موعد تبادل آخر للمحتجزين بين إسرائيل وحماس

كشف مسؤول فلسطيني لرويترز أنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس اليوم الأربعاء بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا معتقلين في إسرائيل سيتكرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا سيعني إجمالا إطلاق سراح مئة من بين نحو 240 احتجزتهم حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما مجموعه 300 معتقل فلسطيني في عمليتي التبادل، وهو رقم يتوافق مع قائمة المعتقلين من النساء والقصّر التي نشرتها إسرائيل اليوم الأربعاء وتتضمن أسماء من يمكن الإفراج عنهم.

وفي إطار التبادل الحالي المقرر أن يبدأ غدا الخميس ستعلق إسرائيل حربها المستمرة منذ سبعة أسابيع تقريبا في غزة لإتاحة جمع الرهائن الخمسين، وكلهم من النساء والأطفال، ودخول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال المسؤول الفلسطيني إن تبادل الدفعة الثانية سيأتي بعد تبادل الدفعة الأولى.

وأوضح "سيحتاجون إلى أربعة أو خمسة أيام لتنظيمها وستشمل 50 (رهينة) إسرائيليا مقابل 150 (معتقلا) فلسطينيا". وأشار إلى المعتقلين سيكون من بينهم مسنّون ونساء وأطفال وستكون الشروط كما هي.

ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون هذا حتى الآن، لكن إسرائيل عرضت، في بيان لمجلس الوزراء، تمديد الهدنة ليوم مقابل كل عشر رهائن إضافيين تسلمهم حماس.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز