دفن 111 فلسطينياً في مقبرة جماعية جنوب قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، دفن 111 قتيلا فلسطينيا في مقبرة جماعية في جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المقبرة التي أقامتها في خان يونس جنوب قطاع غزة ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات شمال القطاع.

وذكر المصدر أنه تقرر دفن القتلى في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشئون الدينية نظرا لتعذر دفنهم في غزة. وحفر قبر كبير وضعت به جثث القتلى.

في سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إجلاء عشرات الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وذكرت الجمعية أن 14 سيارة إسعاف تابعة لها برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تولت إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي منذ ستة أيام بالكامل على مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة وأخلى الطواقم الطبية ومئات النازحين من داخله فيما بقي فيه 19 عاملاً صحيًا و259 مصابا ومريضا حالتهم صعبة.

ويشمل ذلك شخصين في العناية المركزة، و22 مريضًا بغسيل الكلى، و32 مريضًا على نقالة، و27 مريضًا يعانون من إصابات في العمود الفقري، في وقت مجمع الشفاء لم يعد يعمل ولا يستقبل مرضى جدد.

في هذه الأثناء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرو) مقتل أربعة من موظفيها جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق الشمال وغزة وخانيونس في قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، رفع ذلك إجمالي عدد القتلى من موظفيها إلى 108 وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأفادت أونروا بأن 191 نازحا إلى مدارسها قتلوا في هجمات إسرائيلية وأصيب نحو 800 بجروح، موضحة أن 89 حادثة أثرت على 69 منشأة تابعة لها منذ بداية الحرب على قطاع غزة من بينها 23 منشأة تعرضت لضربات مباشرة.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني قتلوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم 47.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز