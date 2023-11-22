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وصلت إلى 16.5 مليار يورو .. مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي

11/22/2023 9:36:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) لمساعدة الحكومة في كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الملحة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إرسال المساعدات اليوم، تكون الكتلة الأوروبية قد قدمت 5ر16 مليار يورو هذا العام لدعم موازنة كييف.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان" في ظل الحرب الروسية العدوانية، أثبتت المساعدات المالية من جانب أوروبا أنها ذات أهمية للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها العامة الاساسية".


ومع حساب المساعدات العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

واقترحت المفوضية منح أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.


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