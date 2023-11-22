الإمارات تستحوذ على 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي

أكد المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، التابعة لجامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على نحو 40% من أسطول الطائرات في الوطن العربي.

وأضاف منار، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، أن قطاع الطيران الإماراتي يحظى بمكانه كبيرة وثقة عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الناقلات الوطنية الإماراتية تنافس كبريات شركات الطيران في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وذكر أن قطاع الطيران الإماراتي نجح في تأكيد مرونته وديناميكيته في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم خلال جائحة "كوفيد -19" نموذجاً في إدارة الأزمة والقدرة على التعافي منها واستعادة نشاطه سريعاً.

وتوقع منار أن يواصل قطاع الطيران الإماراتي مسيرة نموه الصاعدة بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع عربياً حيث من المقدر أن يحقق قطاع الطيران في العالم العربي أعلى وتيرة نمو خلال العشرين عاماً القادمة.

وذكر أن قطاع الطيران في المنطقة العربية لا يزال يحظى بفرص واعدة للنمو والتطور خلال السنوات المقبلة لا سيما مع تحقيقه أعلى مؤشرات نمو الحركة الجوية في العالم.

وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، أن انعقاد المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في الإمارات، يجسد مساهمة الدولة الكبيرة في قطاع الطيران العالمي، والثقة الدولية بالدور المؤثر والمحوري الذي تلعبه في ملف تغير المناخ في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على جهود قطاع الطيران المدني في تقديم حلول لتسريع إنتاج الوقود النظيف، ما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي الذي ينطلق يوم 30 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران واستدامة نمو قطاع الطيران.

وبيّن منار أن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لقادة صناعة الطيران والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، متوقعا أن تسهم مخرجاته في التأكيد على التزام قطاع الطيران بتخفيض انبعاثات الكربون والتخفيف من أثارها على البيئة والمناخ بشكل عام، ومشيراً إلى أن القرارات التي سيتبناها ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستشكل محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني، التي تتخذ من الرباط مقراً لها، تمثل هيئات الطيران المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم في عضويتها 22 دولة.

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