أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% عقب تأجيل اجتماع «أوبك+» 4 أيام

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% عقب تأجيل اجتماع «أوبك بلس» 4 أيام، حيث تراجع خام برنت بنسبة 4.1% إلى 79.08 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.3% إلى 74.44 دولار للبرميل.

هذا وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك+» إلى 30 نوفمبر بعدما كان مقرراً عقده في 26 نوفمبر.

وقرار اللجنة الإرجاء جاء في وقت تترقب السوق قرار تحالف «أوبك+» حيال مستويات الإمدادات بسوق النفط، خصوصاً بعد هبوط أسعار الخام بنحو 15 % عن أعلى مستوياته التي سجلها سبتمبر الماضي ليقارب 82 دولاراً للبرميل في لندن.

توقع بنك «غولدمان ساكس» إجراء أعضاء «أوبك+» تخفيضات جماعية «أكبر من الموجودة حالياً كحصانة ضد الضعف المحتمل في السوق خلال الربع الأول من عام 2024»، وفق المحللين الذين رجحوا أن يكون تطبيق الخفض الأعمق بصورة جماعية أكثر ترجيحاً من إجرائه بشكل أحادي الجانب لأن الخفض الجماعي فقط هو الذي بمقدوره تعزيز الإيرادات.

في الوقت نفسه، يتوقع عدد كبير من التجار بالسوق تمديد السعودية وروسيا لتخفيضاتهما الطوعية الحالية حتى الربع الأول من 2024 على الأقل، بعدما قد أكدا في وقت لاحق التزامهما بتخفيضات الإنتاج البالغ إجماليها 1.3 مليون برميل نفط يومياً حتى نهاية ديسمبر، بما يمثل إعادة تأكيد على الخطة التي تمّ إقرارها قبل شهرين. وتُضاف هذه التخفيضات إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه كامل أعضاء التحالف، ويستمر حتى نهاية العام المقبل.

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